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15:24, 28 июля 2026Экономика

Крупнейшая в мире нефтяная компания остановила работу своего НПЗ

Стало известно об остановке работы Saudi Aramco в Джазане, атакованного хуситами
Дмитрий Воронин

Фото: Amr Nabil / AP

Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco остановила работу своего ключевого НПЗ, расположенного в Джазане (Саудовская Аравия), который получил повреждения в ходе атаки, осуществленной йеменскими хуситами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение консалтинговой фирмы IIR.

Отмечается, что в ходе атаки на предприятие, перерабатывающее около 400 тысяч баррелей в сутки, пострадали комплекс газификации комбинированного цикла и зона резервуарного парка. Завершить ремонт и возобновить эксплуатацию объекта пока планируется к 15 августа.

«Зафиксирован пожар в резервуаре (...) Также виден факельный ствол к востоку от объекта, из которого валит дым», — писало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки.

Поддерживаемые Ираном хуситы и Саудовская Аравия в июле возобновили обмен ударами после долгой паузы. Хуситы приступили к блокаде саудовских портов, атаковали два саудовских танкера в Красном море, а позднее объявили об атаке на объекты Saudi Aramco.

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