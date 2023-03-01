На Украине опровергли данные о подготовке радиационной провокации

В МИД Украины опровергли данные о подготовке возможной радиационной провокации

Представитель МИД Украины Олег Николенко опроверг данные о подготовке возможной провокации с использованием радиоактивных материалов. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

«Утверждение России о том, что Украина получила радиоактивные материалы для "провокации" — это фейковая новость», — написал Николенко.

Он подчеркнул, что «Украина строго придерживается нераспространения ядерного оружия».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев готовит провокацию с радиоактивными веществами у границы с Приднестровьем. По ее словам, контейнеры, содержащие радиоактивное вещество «Калифорний-252», были доставлены в порты Одессы в середине февраля.