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17:50, 1 марта 2023Бывший СССР

На Украине опровергли данные о подготовке радиационной провокации

В МИД Украины опровергли данные о подготовке возможной радиационной провокации

Фото: Kilian Karger / Unsplash

Представитель МИД Украины Олег Николенко опроверг данные о подготовке возможной провокации с использованием радиоактивных материалов. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

«Утверждение России о том, что Украина получила радиоактивные материалы для "провокации" — это фейковая новость», — написал Николенко.

Он подчеркнул, что «Украина строго придерживается нераспространения ядерного оружия».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев готовит провокацию с радиоактивными веществами у границы с Приднестровьем. По ее словам, контейнеры, содержащие радиоактивное вещество «Калифорний-252», были доставлены в порты Одессы в середине февраля.

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Алевтина Запольская
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