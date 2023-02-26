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19:38, 26 февраля 2023Мир

Американский разведчик назвал сроки капитуляции Украины

Американский разведчик Скотт Риттер спрогнозировал разгром Украины к октябрю

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Американский разведчик Скотт Риттер спрогнозировал разгром Украины к октябрю. Об этом он сообщил в своем YouTube-канале.

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что украинская армия проиграет в артиллерийской войне, лишившись запасов снарядов.

«Украина не протянет в конфликте до конца лета. Армия истощит боеприпасы к середине лета, а в артиллерийской войне, если вы лишились снарядов, вы все умрете», — заявил Риттер. Также, по его словам, в октябре произойдет полная капитуляция президента Украины Владимир Зеленского.

По словам Риттера, ВСУ переживают критические времена. Поэтому, он уверен, президент Украины должен покинуть страну.

Ранее Риттер заявил о неготовности США помогать Киеву с захватом Крыма. Он отметил, что риторика Вашингтона не подкрепляется реальными делами.

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Вера Владзиевская
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