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19:09, 25 февраля 2023Бывший СССР

Экс-разведчик заявил о неготовности США помогать Киеву с захватом Крыма

Экс-офицер разведки морской пехоты Риттер: США не будут помогать Киеву захватить Крым

Фото: Leah Millis / Reuter

США не станут оказывать ожидаемую президентом Украины Владимиром Зеленским помощь в захвате Крыма. Такое мнение выразил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Официальные лица США не раз говорили, что Крым должен быть под контролем Киева, что это законная цель для украинской армии. Но если мы посмотрим на то, что стоит за этими словами, то увидим, что там нет буквально ничего. Эта риторика никак не повлияет на ситуацию, и тем более не приведет к победе в конфликте», — отметил Риттер.

По словам отставного военного, недавняя встреча президента США Джо Байдена с Зеленским в Киеве стала очередным шагом, направленным на укрепление имиджа Белого дома как союзника Киева. Но эта встреча не обязывает США к каким-либо действиям. «США — не бездонная яма, у которой есть бесконечные запасы боеприпасов», — добавил эксперт.

Риттер не исключил, что вскоре американские власти полностью пересмотрят военные пакеты помощи Украине из-за обострения ситуации на Тайване.

Ранее Скотт Риттер заявил, что Польша не сможет противостоять России, поскольку не является военной державой и не имеет такого количества личного состава.

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Варвара Кошечкина
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