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16:04, 23 февраля 2023Мир

Военный аналитик оценил шансы армии Польши в борьбе с Россией

Военный аналитик Скотт Риттер: армия Польши исчезнет с лица земли после боев с Россией
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер оценил шансы армии Польши в борьбе с Россией. Соответствующий материал появился на сайте издания Mysl Polska.

По словам аналитика, Польша не может противостоять России, поскольку не является военной державой. При этом он отметил, что страна не оснащена достаточным количеством солдат и техникой. «Польская армия исчезнет с лица земли после трех месяцев обычных боев с Россией под открытым небом. Польша не сверхдержава и не имеет такого потенциала», — заявил Риттер.

Кроме того, эксперт уточнил, что риторика Варшавы, которая включает в себя мысли о присоединении Польши к Западной Украине, может перейти в более глубокий мировой конфликт.

Ранее журналисты издания The Washington Post заявили о провале попыток изолировать Россию. По словам экспертов, мнения стран Европы и США не сходятся в вопросах, вызванных специальной военной операцией (СВО) на Украине.

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Мария Винар
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