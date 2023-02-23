В США заявили о провале попыток мировой изоляции России

WP: множество свидетельств указывают на провальные попытки Запада изолировать Россию

Журналисты издания The Washington Post (WP) заявили о провале попыток изолировать Россию. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам экспертов, мнения стран Европы и США не сходятся в вопросах, вызванных специальной военной операцией (СВО) на Украине. «Этот конфликт на Украине обнажил глубокий глобальный раскол и пределы влияния США на быстро меняющийся мировой порядок. Множество свидетельств указывают на провальные попытки [Запада] изолировать Россию», — отметили они.

Также авторы статьи напомнили, что недавно Индия увеличила объем торговли с Россией. Кроме того, за последние шесть недель министр иностранных дел РФ Серей Лавров был принят в девяти странах Африки и Ближнего Востока. При этом глава МИД ЮАР Наледи Пандор описала их встречу как замечательную.

Ранее Лавров заявил, что, несмотря на «антироссийскую вакханалию» США, Европейского союза и Великобритании, Москва продолжает укреплять добрососедские отношения с мировым большинством. Он уточнил, что речь идет о странах Евразии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.