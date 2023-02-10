Лавров заявил о фиаско планов Запада по изоляции России

Лавров заявил, что планы Запада по окружению России санитарным кордоном потерпели фиаско

Планы стран Запада по изоляции России не увенчались успехом. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня можно утверждать, что планы Запада по изоляции России, по окружению нас санитарным кордоном, потерпели фиаско», — высказался министр. По его словам, внешние угрозы не повлияют на решения Москвы.

Лавров подчеркнул, что несмотря на «антироссийскую вакханалию» США, Европейского союза и Великобритании, Москва продолжает укреплять добрососедские отношения с мировым большинством. Он уточнил, что речь идет о странах Евразии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.

Ранее Лавров заявил о стойкости российских дипломатов в условиях гибридной войны с США. Он отметил, что многие российские дипломаты в настоящее время работают в экстремальных условиях, с риском для здоровья и жизни.