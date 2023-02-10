Лавров заявил, что российские дипломаты выстоят в условиях гибридной войны с США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о стойкости российских дипломатов в условиях гибридной войны с США. Его поздравление по случаю Дня дипломатического работника опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«В этом году мы отмечаем свой праздник на фоне развязанной США и их союзниками гибридной войны против нашей страны», — подчеркнул Лавров. При этом он выразил уверенность в том, что Россия «выстоит в нынешний час суровых испытаний и преодолеет их, став еще сильнее».

Как отметил глава МИД, многие российские дипломаты в настоящее время работают в экстремальных условиях, с риском для здоровья и жизни. «Мидовский коллектив всегда честно и до конца выполнял свой долг перед Родиной и народом. Так будет и в этот раз», — заключил он.