Минобороны отчиталось о поражении американского ЗРК Patriot в Киеве

Минобороны заявило об ударе по американскому зенитно-ракетному комплексу Patriot в Киеве

Российские войска поразили американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, который находился в Киеве. Об этом во вторник, 16 мая, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что атака на объект была выполнена с помощью высокоточного гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».

Кроме того, за ночь Вооруженные силы России нанесли сосредоточенный удар оружием большой дальности по пунктам дислокации подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по местам хранения боеприпасов и военной техники. В Минобороны добавили, что все обозначенные объекты удалось поразить.

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna) заявил, что ночью 16 мая нанесен самый массированный удар по военным объектам в Киеве. По их данным, удар произведен с использованием ракет «Кинжал» и «Калибр».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).