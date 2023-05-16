Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:41, 16 мая 2023Россия

Минобороны отчиталось о поражении американского ЗРК Patriot в Киеве

Минобороны заявило об ударе по американскому зенитно-ракетному комплексу Patriot в Киеве

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Российские войска поразили американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, который находился в Киеве. Об этом во вторник, 16 мая, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что атака на объект была выполнена с помощью высокоточного гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».

Кроме того, за ночь Вооруженные силы России нанесли сосредоточенный удар оружием большой дальности по пунктам дислокации подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по местам хранения боеприпасов и военной техники. В Минобороны добавили, что все обозначенные объекты удалось поразить.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna) заявил, что ночью 16 мая нанесен самый массированный удар по военным объектам в Киеве. По их данным, удар произведен с использованием ракет «Кинжал» и «Калибр».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Ученого РАН арестовали по делу о госизмене. В чем ФСБ обвиняет его?
Россия ударила по использовавшемуся для переброски ВСУ в Артемовск мосту
Госдума выступила за денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе
Минобороны отчиталось об отражении десяти атак ВСУ в ДНР
Агутин впервые прокомментировал обвинения в сатанизме и заговоре с масонами
Российские истребители уничтожили в ДНР украинские самолеты Су-24 и Су-25
Российские военные за сутки уничтожили 22 украинских беспилотника
Минобороны России сообщило об ударе высокоточным оружием с моря и воздуха по ВСУ
Эксперт по жестам назвала выдающий лжеца признак
Минобороны заявило об уничтожении 215 бойцов ВСУ на одном направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.