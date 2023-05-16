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09:07, 16 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о самом массовом ударе по военным объектам в Киеве

RusVesna сообщила о самом массовом ударе по военным объектам в Киеве 16 мая
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ночью 16 мая произошел самый массовый удар по военным объектам в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Удар нанесен с использованием ракет «Кинжал» и «Калибр», говорится в сообщении. По информации канала, в Святошинском районе города поражен военный объект, вероятно система противовоздушной обороны (ПВО). В результате возник пожар площадью 200 квадратных метров.

Ранее стало известно, что киевские власти назвали атаку исключительной по своей плотности: в ней использовались «беспилотники, крылатые ракеты и, вероятно, ракеты баллистического типа».

Сообщения о взрывах и работе ПВО в Киеве появились ночью во вторник, 16 мая. Взрывы были слышны в Соломенском и Шевченковском районах Киева. Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.

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Алевтина Запольская
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