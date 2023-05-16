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08:46, 16 мая 2023Бывший СССР

В Киеве назвали ночную атаку исключительной по плотности

КГВА: в ночной атаке по Киеву применили максимальное количество ракет за короткое время

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В ночной атаке по Киеву было применено максимальное количество ракет за короткий короткий промежуток времени. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА) в своем Telegram-канале.

В администрации атаку назвали исключительной по своей плотности: в ней использовались «беспилотники, крылатые ракеты и, вероятно, ракеты баллистического типа».

О взрывах и работе противовоздушной обороны в Киеве стало известно ночью во вторник, 16 мая. Взрывы были слышны в Соломенском и Шевченковском районах Киева. Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.

Ранее в Киеве прогремели взрывы 8 мая. Мэр столицы Виталий Кличко назвал атаку самой массированной с начала специальной военной операции. В городской администрации доложили о повреждении резервуара с топливом.

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Алевтина Запольская
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