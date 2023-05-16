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06:42, 16 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах и работе ПВО в Киеве

УНИАН сообщило о взрывах в Киеве и работе ПВО в столице Украины
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Global Look Press

В Киеве во вторник, 16 мая, произошли взрывы, работает система противовоздушной обороны (ПВО), сообщило агентство УНИАН в Telegram-канале.

Как уточнили журналисты, воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины. Взрывы слышны в Соломенском и Шевченковском районах Киева. Также стало известно о взрывах в Черниговской области.

Ранее несколько взрывов прогремели в Киеве утром 9 мая. 8 мая мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что населенный пункт подвергся самой массированной с начала российской специальной военной операции (СВО) атаке. В киевской военной администрации заявили, что в Соломенском районе города был поврежден резервуар с топливом.

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Марина Совина
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