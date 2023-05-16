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15:58, 16 мая 2023Бывший СССР

В ВВС Украины отказались комментировать сообщения об уничтожении ЗРК Patriot

Спикер ВВС Украины Игнат отказался комментировать сообщения об уничтожении ЗРК Patriot

Фото: Sean Murphy / AP

Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отказался комментировать сообщения об уничтожении зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Ранее стало известно, что ночью 16 мая Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве. По данным Минобороны России, в результате был уничтожен один из американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. При этом в Киеве заявляют, что все запущенные по столице российские ракеты и беспилотники были сбиты.

«Мы оставим это без комментариев. Мы не будем комментировать российские источники», — сказал Игнат.

Киевская городская военная администрация (КГВА) ранее сообщила, что в ночной атаке по Киеву было применено максимальное количество ракет за короткий промежуток времени. Удар по столице власти назвали исключительным по своей плотности.

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Алевтина Запольская
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