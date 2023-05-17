Стало известно об уничтожении ЗРК Patriot в Киеве из воздушной засады

РИА Новости: МиГ-31К «Кинжалом» уничтожил ЗРК Patriot в Киеве из воздушной засады

Носитель российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» МиГ-31К уничтожил американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве из воздушной засады. Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.

По словам собеседника агентства, скоростные характеристики ракет позволяют достигать военных объектов на Украине за считанные минуты. Поэтому цели наподобие ЗРК Patriot не успевают сменить позицию после стрельбы или зарядить новые ракеты в пусковые установки. «Фактически, за счет скорости "Кинжала" ЗРК США были внезапно поражены из воздушной засады», — пояснил он, добавив, что боевые расчеты противника не могли предпринять никаких действий для защиты своих систем.