«Мы столько не запускаем». Шойгу ответил Киеву на заявления о якобы сбитых шести «Кинжалах»

Шойгу опроверг заявления о якобы сбитых шести российских ракетах «Кинжал» украинской ПВО

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал заявления Украины о сбитых гиперзвуковых ракетах «Кинжал».

«Я ранее уже говорил и повторю еще раз. Мы не запускали столько "Кинжалов", сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями», — заявил глава военного ведомства. Он отметил, что «количество "украинских перехватов"» в три раза больше, чем реальных пусков. Кроме того, украинская сторона «все время ошибается» с типом ракет. «Потому и не попадают», — заключил он.

Командование Воздушных сил Украины утверждало, что во время удара по Киеву в ночь на 16 мая якобы удалось сбить шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Однако в Кремле напомнили, что уникальные характеристики гиперзвуковых ракет подтверждены специалистами. До этого в Минобороны России отметили, что скорость полета «Кинжала» превышает предельные боевые режимы поставленных Киеву западных зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

Украина «перехватывает» неперехватываемые ракеты не в первый раз

Ранее журналисты украинского издания Defense Express сообщили, что 4 мая система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила Х-47М2 «Кинжал» в небе над Киевом — в результате боевая часть ракеты была якобы поражена еще в воздухе. Таким образом работники СМИ объяснили мощный взвыв, который слышали многие местные жители. По информации издания, сработал американский ЗРК Patriot. Спустя сутки спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг данные о сбитой российской ракете. «Я уже опроверг [эти данные] тысячу раз. Была вероятность применения, но баллистические ракеты не зафиксированы. То, что там рассказывают некоторые председатели военных администраций — они уже получили за это», — заявил он.

13 мая источники в российском Минобороны и оборонно-промышленном комплексе прокомментировали «Известиям» заявления о перехвате «Кинжала» на Украине. По их словам, Киев выдал за перехваченную ракету неопознанный объект. Они также отметили, что большая часть предъявленных Киевом обломков действительно является частями ракет, однако, вероятно, они не были сбиты, а сработали штатно. Также собеседники издания напомнили, что в ходе проведения спецоперации украинская ПВО не смогла перехватить не одного «Кинжала», большую часть пусков не обнаружили средства радиолокационного наблюдения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и НАТО.

Применение высокоточного оружия в ходе спецоперации

Российские силы нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве, в том числе по американскому ЗРК Patriot. По заявлению Минобороны России, атака на объект была выполнена с помощью высокоточного гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».

Позднее в США признали повреждение ЗРК Patriot в ходе удара. По утверждению источников канала CNN, Вашингтон все еще оценивает масштабы ущерба. «Это определит, нужно ли полностью отключать систему», — говорится в публикации.

Если ВСУ продолжат разменивать батареи Patriot на российские «Кинжалы», запасы американских ЗРК у Украины закончатся в одночасье Алексей Леонков Военный эксперт

Военный эксперт Алексей Леонков предупредил, что Украина может лишиться всех американских «Пэтриотов», если продолжит использовать их для отражения атак российских «Кинжалов». «Можно сказать, что ценой собственной жизни целая батарея дорогущего американского ЗРК уничтожила одну ракету "Кинжал", цель которой — уничтожить ЗРК», — указал он.