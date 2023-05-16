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16:56, 16 мая 2023Бывший СССР

Киев предупредили о риске лишиться всех ЗРК Patriot

Эксперт Леонков: Киев рискует лишиться всех ЗРК Patriot, если продолжит сбивать «Кинжалы»

Фото: Reuters

Украина может лишиться всех американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, если продолжит использовать их для отражения атак российских «Кинжалов». О таком риске Киев в разговоре с РИА Новости предупредил военный эксперт Алексей Леонков.

16 мая Минобороны России заявило, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» нанес высокоточный удар и поразил ЗРК Patriot в Киеве. В Военно-воздушных силах (ВВС) Украины не стали комментировать эту информацию. В то же время главнокомандующий Вооруженными силами республики Валерий Залужный сказал, что ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) страны сбили, в том числе, шесть «Кинжалов», выпущенных в сторону столицы Украины.

«Можно сказать, что ценой собственной жизни целая батарея дорогущего американского ЗРК Patriot уничтожила одну ракету "Кинжал", цель которой — уничтожить ЗРК», — прокомментировал Леонков. Происходящее в республике он назвал разгоном «волны мифического уничтожения "Кинжала"».

Эксперт полагает, что, если ВСУ продолжат разменивать батареи Patriot на российские «Кинжалы», запасы американских ЗРК у страны «закончатся в одночасье».

В Киеве ранее заявили, что ночной удар по городу стал исключительным по своей плотности. В украинской столице подчеркнули, что в ходе атаки за короткий промежуток времени было применено максимальное число ракет.

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Варвара Кошечкина
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