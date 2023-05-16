Шойгу заявил, что ВС РФ не запускали столько «Кинжалов», сколько якобы сбила Украина

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал заявления Украины о сбитых «Кинжалах». Его слова передает РИА Новости.

«Я ранее уже говорил и повторю еще раз. Мы не запускали столько "Кинжалов", сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями», — заявил глава Минобороны России. Он отметил, что «количество "украинских перехватов"» в три раза больше, чем реальных пусков. Кроме того, украинская сторона «все время ошибается» с типом ракет. «Потому и не попадают», — заключил он.

Российские силы нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве в ночь на 16 мая. По данным Минобороны России, в результате был поражен американский ЗРК Patriot. Атака на объект была выполнена с помощью высокоточного гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», уточнили в ведомстве.

Командование Воздушных сил Украины утверждало, что во время удара Киеву якобы удалось сбить шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал». Однако в Кремле напомнили, что уникальные характеристики гиперзвуковых ракет подтверждены специалистами. До этого в Минобороны России отметили, что скорость полета «Кинжала» превышает предельные боевые режимы поставленных Киеву западных ЗРК.