Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:00, 16 мая 2023Россия

Шойгу прокомментировал заявления Украины о сбитых «Кинжалах»

Шойгу заявил, что ВС РФ не запускали столько «Кинжалов», сколько якобы сбила Украина
СюжетМинобороны:
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал заявления Украины о сбитых «Кинжалах». Его слова передает РИА Новости.

«Я ранее уже говорил и повторю еще раз. Мы не запускали столько "Кинжалов", сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями», — заявил глава Минобороны России. Он отметил, что «количество "украинских перехватов"» в три раза больше, чем реальных пусков. Кроме того, украинская сторона «все время ошибается» с типом ракет. «Потому и не попадают», — заключил он.

Российские силы нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве в ночь на 16 мая. По данным Минобороны России, в результате был поражен американский ЗРК Patriot. Атака на объект была выполнена с помощью высокоточного гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», уточнили в ведомстве.

Командование Воздушных сил Украины утверждало, что во время удара Киеву якобы удалось сбить шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал». Однако в Кремле напомнили, что уникальные характеристики гиперзвуковых ракет подтверждены специалистами. До этого в Минобороны России отметили, что скорость полета «Кинжала» превышает предельные боевые режимы поставленных Киеву западных ЗРК.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россияне все чаще сталкиваются с полицией из-за вещей в цветах флага Украины. Можно ли за это наказывать?
Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Риме
США назвали себя привлекательнее Китая
61-летняя супруга Александра Малинина назвала способы «взрослеть красиво»
США заявили о нежелании вести с Китаем холодную войну
Жительница Артемовска рассказала о помощи бойцу «Вагнера»
Графолог оценила подлинность найденной записки с новым пророчеством Жириновского
В Киеве высмеяли обещания Зеленского о скорой победе
Стало известно о массированном ударе по селу в Херсонской области
В Петербурге предложили купить комнату в коммуналке почти за семь миллионов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.