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12:59, 16 мая 2023Россия

В Кремле ответили на заявление о сбитых гиперзвуковых ракетах «Кинжал»

Песков заявил, что характеристики ракет «Кинжал» подтверждены специалистами
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Уникальные характеристики гиперзвуковых ракет «Кинжал» подтверждены специалистами. Об этом, реагируя на заявления о сбитых российских ракетах такого типа на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Как ранее утверждало командование Воздушных сил Украины, в ночь на вторник, 16 мая, во время сосредоточенного удара России по военным объектам Украины Киеву якобы удалось сбить шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал».

«Действительно, президент [России Владимир] Путин неоднократно говорил, и наши технические специалисты неоднократно подтверждали, что этот вид оружия, ракеты "Кинжал", обладают совершенно уникальными тактико-техническими характеристиками», — сказал в ответ на это пресс-секретарь президента.

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Комментируя ночные удары по военной инфраструктуре Украины, в Минобороны России, в свою очередь, заявили, что «Кинжал» поразил американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, который находился в Киеве.

10 мая официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» из переданного Киеву зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Тогда в Минобороны, оценивая возможность перехвата «Кинжала», сочли, что это невозможно, так как скорость полета «Кинжала» превышает предельные боевые режимы поставленных Киеву западных ЗРК.

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Анастасия Шейкина
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