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17:01, 17 мая 2023Бывший СССР

На Украине заявили о рабочем состоянии ЗРК Patriot

Спикер ВВС Украины Игнат заявил, что ЗРК Patriot находится рабочем состоянии

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot находится в рабочем состоянии. Его слова передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в ночь на 16 мая Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве. По данным Минобороны России, в результате был поражен один из американских ЗРК Patriot.

«Не волнуйтесь, с [системой] Patriot все в порядке. Она в рабочем состоянии», — сказал Игнат. При этом он не стал уточнять сообщения о возможных повреждениях зенитного ракетного комплекса.

Ранее в США допустили возможность ремонта поврежденного на Украине ЗРК Patriot после удара гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Как сообщалось, Вашингтон и Киев уже обсуждали наилучший способ ремонта системы, и на данный момент не рассматривается вариант, что систему придется вывозить с Украины.

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Кристина Есикова
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