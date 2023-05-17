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09:59, 17 мая 2023Мир

В США оценили возможность ремонта ЗРК Patriot после удара «Кинжала»

Reuters: в США допустили ремонт поврежденного на Украине после удара «Кинжала» ЗРК Patriot

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В США допустили возможность ремонта поврежденного на Украине после удара гиперзвуковой ракеты «Кинжал» зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американские официальные лица.

По данным источников агентства, Вашингтон и Киев уже обсуждали наилучший способ ремонта системы, и на данный момент не рассматривается вариант, что систему придется вывозить из Украины. Они отметили, что в ближайшие дни «у США будет понимание сложившейся ситуации, и информация может со временем измениться».

Чиновники добавили, что, вероятнее всего, ЗРК «получил некоторые повреждения при ударе российских вооруженных сил, но по всей видимости, не был уничтожен».

Ранее стало известно, что американский ЗРК Patriot был уничтожен в Киеве носителем «Кинжалов» МиГ-31К. Источник РИА Новости пояснил, что боевые расчеты Вооруженных сил Украины ничего не могли предпринять для защиты комплекса, поскольку эти гиперзвуковые ракеты способны достигать целей за считаные минуты.

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Семен Александров
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