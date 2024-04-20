Подполье раскрыло цель российского удара по Южному

Подполье: целью удара ВС России по Южному стал Одесский припортовый завод

Целью удара Вооруженных сил (ВС) России по городу Южному стал Одесский припортовый завод. Соответствующую информацию со ссылкой на своих коллег раскрыл координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Южный, уточнение: горит Одесский припортовый завод — это впритык к Южному», — сказал собеседник, показав фотографию, на которой можно заметить столб дыма над речным побережьем.

Ранее Лебедев заявил, что 19 апреля российские войска нанесли удар по порту города Южного под Одессой и уничтожили ангар, в котором находились водные дроны Вооруженных сил Украины.

Тогда же Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что два терминала были атакованы и повреждены в порту Южный у Одессы.