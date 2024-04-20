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08:41, 20 апреля 2024Бывший СССР

Подполье рассказало об ударе по ангару с водными дронами под Одессой

Николаевское подполье сообщило об ударе по ангару с водными дронами под Одессой

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что 19 апреля российские войска нанесли удар по порту города Южный под Одессой и уничтожили ангар, в котором находились водные дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил РИА Новости.

Как утверждает Лебедев, его агент рассказал, что со стороны Южного и в направлении города можно было заметить черный дым.

Ранее координатор николаевского подполья заявил, что армия России ударила по речному порту в городе Никополе, расположенном в Днепропетровской области. Лебедев объяснил, что в порту расположены нефтебаза, пристань, склады, а также несколько общежитий.

Тем временем бойцы ВСУ назвали ключевой рубеж, потеря которого в значительной мере повлияет на судьбу Донецка. Таковым они считают город Часов Яр. Отмечается, что положение украинских войск на фронте оценивается в наиболее мрачном свете с начала конфликта.

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      Маргарита Пименова
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