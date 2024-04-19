Подполье рассказало про удар по речному порту на Украине

Николаевское подполье сообщило о российском ударе по речному порту в Никополе

Армия России ударила по речному порту в городе Никополе, расположенном в Днепропетровской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в порту расположены нефтебаза, пристань к ней, склады, а также несколько общежитий, в которых проживали украинские солдаты.

«Есть мощная детонация, и есть работа ПВО. Один из них в направлении речного порта с большой детонацией, еще два района Довгалевка, конкретнее сказать сложно, но в ту сторону поехали скорые», — рассказал Лебедев.

Ранее координатор николаевского подполья заявил, что армия России нанесла удар в районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины. По данным подполья, воздушную гавань готовят для принятия американских истребителей четвертого поколения F-16.