ВС России ударили по военному аэродрому ВСУ

РИА Новости: ВС России ударили в районе военного аэродрома в Староконстантинове

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар в районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, «был очень мощный взрыв».

Аэродром в Староконстантинове регулярно становится целью для ударов ВС России. По данным подполья, воздушную гавань готовят для принятия американских истребителей четвертого поколения F-16.

Ранее стало известно, что в районе северо-восточной окраины украинского города Кропивницкий (бывший Кировоград) произошел взрыв. Известно, что в районе аэродрома находятся склады вооружения и хранилища авиационного топлива. Кроме того, там располагаются железобетонный и асфальтовый заводы, электрическая подстанция.