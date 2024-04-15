Стало известно об ударе в направлении аэродрома в Кропивницком

Подполье сообщило об ударе в направлении аэродрома в Кропивницком

В районе северо-восточной окраины украинского города Кропивницкий (бывший Кировоград) произошел взрыв. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По словам Лебедева, причиной стал удар российских сил, нанесенный в направлении местного аэродрома. «Кстати, военный аэродром Канатово тоже в том направлении и не сильно далеко от города», — отметил он.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Кировоградской области действовала воздушная тревога.

Ранее стало известно о взрывах на севере Харькова. По данным местных СМИ, они, предположительно, произошли за пределами города.