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17:26, 15 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе в направлении аэродрома в Кропивницком

Подполье сообщило об ударе в направлении аэродрома в Кропивницком

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В районе северо-восточной окраины украинского города Кропивницкий (бывший Кировоград) произошел взрыв. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По словам Лебедева, причиной стал удар российских сил, нанесенный в направлении местного аэродрома. «Кстати, военный аэродром Канатово тоже в том направлении и не сильно далеко от города», — отметил он.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Кировоградской области действовала воздушная тревога.

Ранее стало известно о взрывах на севере Харькова. По данным местных СМИ, они, предположительно, произошли за пределами города.

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      Алевтина Запольская
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