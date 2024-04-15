Стало известно о взрывах на севере Харькова

На севере Харькова прогремели взрывы

Взрывы прогремели на севере Харькова, предположительно, за пределами города. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram.

«На севере Харькова был слышен взрыв, вероятно, за пределами города», — говорится в сообщении журналистов.

О взрывах в пригороде Харькова в пятницу, 12 апреля, также сообщал координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев. По его словам, российские военные нанесли удар по району села Циркуны, куда Вооруженные силы Украины перебросили военную технику.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удар по электроподстанции в Харькове. Цель успешно поразил беспилотник «Герань».