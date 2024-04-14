Подполье сообщило об ударе российских войск по подстанции в Харькове

Подполье: ВС России нанесли удар по подстанции в Харьковской области

Российская армия нанесла удар по электроподстанции в Харькове. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, российский беспилотник «Герань» успешно поразил цель в районе железнодорожной станции «Лосево». В результате город и область столкнулись в перебоями энергоснабжения.

8 апреля также сообщалось, что в результате российского удара была поражена транзитная подстанция «Лосево» восточной части Харькова, в городе начались отключения света. Объект находится в непосредственной близости от промышленных предприятий, в частности Харьковского тракторного завода.

В марте мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в городе повреждены все подстанции и ТЭЦ. Чиновник отказался называть точные сроки окончания восстановительных работ.