На Украине сообщили о повреждении двух терминалов в порту у Одессы

Министерство инфраструктуры Украины: два терминала повреждены в порту у Одессы

Два терминала были атакованы и повреждены в порту Южный у Одессы, об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Атакованы два терминала в порту Южный, которые специализируются на перевалке агропродукции», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что один из объектов принадлежал сигнапурской компании «Дельта Вилмар». Предприятие является поставщиком пищевой промышленности. В 2020 году оно стало крупнейшим производителем рафинированного подсолнечного масла в Украине.

Ранее о повреждении припортовой инфраструктуры в Одессе сообщил глава областной администрации Олег Кипер. По его словам, Вооруженные силы России целили по критической инфраструктуре региона.

Сообщение о первом взрыве в Одессе появилось 19 апреля около 13:50. После этого в городе начался пожар. О последующих взрывах сообщали в 14:10 и в 15:02.

