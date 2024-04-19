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16:34, 19 апреля 2024Бывший СССР

Припортовая инфраструктура в Одессе была повреждена в результате удара

Одесские власти заявили о повреждении припортовой инфраструктуры 19 апреля
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

В результате удара по Одессе в городе была повреждена припортовая инфраструктура. Об этом написал глава областной администрации Олег Кипер в Telegram.

«Российские войска атаковали наш регион ракетами. Есть повреждения припортовой инфраструктуры. Сейчас известно об одном пострадавшем», — написал Кипер.

По его словам, Вооруженные силы России целили по критической инфраструктуре региона.

Сообщение о первом взрыве в Одессе появилось 19 апреля около 13:50. После этого в городе начался пожар. О последующих взрывах сообщали в 14:10 и в 15:02.

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      Валентин Карант
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