В Одессе раздались взрывы

В Одессе прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги

В Одессе прогремели несколько взрывов. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Одесса».

Сообщение о первом взрыве появилось 19 апреля около 13:50. После этого в городе начался пожар. Еще один взрыв раздался в пятницу примерно в 14:10.

В каких именно районах произошли взрывы, не уточняется. Незадолго до этого, в 13:46, в регионе была объявлена воздушная тревога. Глава одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер призвал жителей оставаться в укрытиях до ее отмены.

Ранее стало известно о поражении критической инфраструктуры в Одесской области в ночь на 19 апреля. О том, какие именно объекты получили повреждения, неизвестно. По словам главы одесской ОВА, в результате никто не пострадал.