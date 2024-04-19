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14:21, 19 апреля 2024Бывший СССР

В Одессе раздались взрывы

В Одессе прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги

Фото: Victor Sajenko / AP

В Одессе прогремели несколько взрывов. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Одесса».

Сообщение о первом взрыве появилось 19 апреля около 13:50. После этого в городе начался пожар. Еще один взрыв раздался в пятницу примерно в 14:10.

В каких именно районах произошли взрывы, не уточняется. Незадолго до этого, в 13:46, в регионе была объявлена воздушная тревога. Глава одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер призвал жителей оставаться в укрытиях до ее отмены.

Ранее стало известно о поражении критической инфраструктуры в Одесской области в ночь на 19 апреля. О том, какие именно объекты получили повреждения, неизвестно. По словам главы одесской ОВА, в результате никто не пострадал.

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      Екатерина Грищенко
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