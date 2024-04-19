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10:59, 19 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о поражении критической инфраструктуры в Одесской области

Глава ОВА Кипер: в Одесской области поражена критическая инфраструктура

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

В Одесской области была поражена критическая инфраструктура. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

Он уточнил, что инфраструктура получила повреждения в результате ночных взрывов. Сколько именно было поражено объектов и где они находятся, Кипер не рассказал. По словам главы ОВА, пострадавших нет.

В ночь на пятницу в Одесской области трижды объявлялась воздушная тревога. Она также звучала в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удар в районе аэродрома Канатово в Кировограде. Он был зафиксирован рано утром 19 апреля. После этого были замечены «скорые», направляющиеся в сторону объекта.

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      Екатерина Грищенко
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