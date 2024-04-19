Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

Воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях Украины

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на украинское министерство цифровой трансформации.

По данным ведомства, сигнал тревоги включили в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Кроме того, он прозвучал на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Воздушная тревога в этих регионах была объявлена с 23:20 до 23:40 по местному времени (совпадает с московским).

Ранее главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что войска Украины работают над усилением обороны в городе Часов Яр на подконтрольной им части Донецкой народной республики (ДНР). Действующие там бригады получат дополнительные боеприпасы, дроны и средства РЭБ, пояснил он.