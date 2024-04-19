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09:20, 19 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о российском ударе по аэродрому в Кировограде

Лебедев: ВС России нанесли удар в районе аэродрома Канатово в Кировограде

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На Украине в Кировограде Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар в районе аэродрома Канатово. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По информации пророссийского подполья, прилет в районе Канатово был зафиксирован около 7 часов утра.

«Никаких подробностей, кроме того, что в ту сторону помчалось восемь скорых, пока нет», — уточнил Лебедев.

Ранее Лебедев сообщал, что в Днепропетровской области российские военные поразили химический завод. По его словам, в ночь на 19 апреля в Павлограде было три прилета, два из которых — в сторону предприятия. После этого район химзавода оцепили.

Взрывы в Павлограде также подтвердили украинские СМИ. Уточнялось, что незадолго до этого в Днепропетровской области и еще четырех регионах страны была объявлена воздушная тревога.

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      Екатерина Грищенко
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