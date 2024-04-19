Стало известно о взрывах в Павлограде

«Страна.ua» заявила о взрывах в Павлограде в Днепропетровской области

Взрывы раздались в городе Павлоград в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги. Об этом написало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области», — отмечается в публикации. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, тревога звучала в пяти областях на юго-востоке Украины.

Ранее воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины. Соответствующий сигнал включили в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях страны.

До этого главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что украинские военные работают над усилением обороны в городе Часов Яр на подконтрольной им части Донецкой народной республики (ДНР).