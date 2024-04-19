Стало известно об ударе по химзаводу в Днепропетровской области

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по химзаводу в Днепропетровской области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что солдаты Вооруженных сил (ВС) России ударили по химическому заводу и в направлении воинской части 3024 национальной гвардии Украины в Павлограде Днепропетровской области. Его слова приводит РИА Новости.

Лебедев рассказал, что ночью были зафиксированы три прилета в Павлограде, два из которых — в стороне химического завода.

«Туда уже прилетало, завод специализируется в том числе и на изготовлении твердого ракетного топлива, а с недавних пор работники завода занимаются ремонтом установок и снаряжением ракет "Град"», — рассказал подпольщик.

Третий удар пришелся в направлении воинской части 3024 нацгвардии Украины. На данный момент район павлоградского химического завода оцепили.

Ранее Лебедев заявил, что армия России нанесла удар в районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины. По данным подполья, воздушную гавань готовят для принятия американских истребителей четвертого поколения F-16.