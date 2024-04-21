Стало известно о взрыве в Одессе

В Одессе прозвучал взрыв, в Одесской области объявлена воздушная тревога

В Одессе прозвучал взрыв. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 13:14 в Одесской области также была объявлена воздушная тревога. Местных жителей попросили не спешить оставлять укрытия до отбоя сирен.

Ночью 21 апреля сообщалось о ряде взрывов в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне. До этого также стало известно о взрывах в Харькове и Одессе.