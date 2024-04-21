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13:51, 21 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Одессе

В Одессе прозвучал взрыв, в Одесской области объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Харькове:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В Одессе прозвучал взрыв. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 13:14 в Одесской области также была объявлена воздушная тревога. Местных жителей попросили не спешить оставлять укрытия до отбоя сирен.

Ночью 21 апреля сообщалось о ряде взрывов в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне. До этого также стало известно о взрывах в Харькове и Одессе.

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      Алевтина Запольская
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