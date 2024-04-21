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05:42, 21 апреля 2024Бывший СССР

В Херсоне прозвучали взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне прозвучало несколько взрывов
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В подконтрольном Киеву городе Херсоне прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщило украинское издание «24-й канал» в Telegram-канале.

Ранее взрывы произошли в Одессе и в районе Черноморска. Они могли произойти после падения управляемой авиационной ракеты, запущенной из акватории Черного моря. На этом фоне граждан призвали оставаться в укрытиях.

До этого о взрыве еще в одном украинском городе — Харьковесообщил местный мэр Игорь Терехов. Каких-либо подробностей инцидента он раскрывать не стал, но призвал жителей соблюдать осторожность.

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      Юлия Мискевич
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