В Херсоне прозвучали взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне прозвучало несколько взрывов

В подконтрольном Киеву городе Херсоне прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщило украинское издание «24-й канал» в Telegram-канале.

Ранее взрывы произошли в Одессе и в районе Черноморска. Они могли произойти после падения управляемой авиационной ракеты, запущенной из акватории Черного моря. На этом фоне граждан призвали оставаться в укрытиях.

До этого о взрыве еще в одном украинском городе — Харькове — сообщил местный мэр Игорь Терехов. Каких-либо подробностей инцидента он раскрывать не стал, но призвал жителей соблюдать осторожность.