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17:40, 20 апреля 2024Бывший СССР

В Одесской области прогремели взрывы

РБК-Украина: в Одессе и в районе Черноморска прогремели взрывы

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Одесской области 20 апреля прогремели несколько взрывов. Один из них зафиксировали в Одессе, другой — около Черноморска. Об этом сообщает РБК-Украина.

Уточняется, что взрыв в Одессе мог произойти после падения управляемой авиационной ракеты, запущенной из акватории Черного моря. На этом фоне граждан призвали оставаться в укрытиях.

На фоне участившихся ракетных атак в Одесской области с 16:19 по московскому времени звучат сигналы воздушной тревоги. Жителей районов, прилегающих к Черноморску, также попросили по возможности укрыться в безопасных местах.

Ранее о взрыве еще в одном украинском городе — Харьковесообщил местный мэр Игорь Терехов. Каких-либо подробностей инцидента он раскрывать не стал, но призвал жителей соблюдать осторожность.

До этого он рекомендовал горожанам не поддаваться на дезинформацию о якобы их скорой эвакуации. Терехов уточнил, что предпосылок для проведения этого мероприятия в настоящее время нет.

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      Анатолий Акулов
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