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13:07, 20 апреля 2024Бывший СССР

В Харькове прогремел взрыв

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в городе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Харькове прогремел взрыв, на фоне чего гражданам следует соблюдать осторожность. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр украинского города Игорь Терехов.

Он не стал уточнять, в каком именно районе был взрыв. Также не раскрывается, с какой стороны нанесен удар. «В Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны», — обратился мэр к жителям города.

В середине апреля Терехов сообщил, что Харьков находится в опасности. Тогда город подвергся массированной атаке дронов-камикадзе Shahed.

До этого он рассказывал о проработке местными властями конкретных шагов по эвакуации населения из города. Однако, как уточнил Терехов, организовывать подобные мероприятия в ближайшее время не планируется.

В то же время он признал, что жителей города охватили панические настроения. На этом фоне Терехов попросил граждан сохранять спокойствие и не поддаваться дезинформации по поводу скорой массовой эвакуации. «Предпосылок для нее нет», — заключил Терехов.

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      Анатолий Акулов
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