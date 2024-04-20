Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в городе

В Харькове прогремел взрыв, на фоне чего гражданам следует соблюдать осторожность. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр украинского города Игорь Терехов.

Он не стал уточнять, в каком именно районе был взрыв. Также не раскрывается, с какой стороны нанесен удар. «В Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны», — обратился мэр к жителям города.

В середине апреля Терехов сообщил, что Харьков находится в опасности. Тогда город подвергся массированной атаке дронов-камикадзе Shahed.

До этого он рассказывал о проработке местными властями конкретных шагов по эвакуации населения из города. Однако, как уточнил Терехов, организовывать подобные мероприятия в ближайшее время не планируется.

В то же время он признал, что жителей города охватили панические настроения. На этом фоне Терехов попросил граждан сохранять спокойствие и не поддаваться дезинформации по поводу скорой массовой эвакуации. «Предпосылок для нее нет», — заключил Терехов.