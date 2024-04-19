Мэр Харькова заявил о панике у жителей города

Мэр Харькова Терехов заявил о настоящей панике у жителей города

Мэр Харькова Игорь Терехов признал, что в городе началась настоящая паника. Об этом градоначальник высказался в эфире всеукраинского телемарафона.

Он уточнил, что панические настроения местных жителей связаны с распространяемыми слухами о предстоящей эвакуации, которые назвал дезинформацией. «Нам очень нужно, чтобы средства массовой информации развенчивали эти фейки. Предпосылок для эвакуации нет», — заявил Терехов, попросив горожан соблюдать спокойствие и не думать о ней.