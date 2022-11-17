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22:11, 17 ноября 2022Россия

Кремль прокомментировал удары по инфраструктуре Украины

Песков: удары наносятся по объектам, имеющим отношение к военному потенциалу Украины
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал удары по инфраструктуре Украины. Его слова передает РИА Новости.

По словам Пескова, удары наносятся по тем объектам, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины. Он также назвал это последствиями нежелания украинских властей «выходить на переговоры».

16 ноября Песков также заявил, что удары наносятся по объектам, которые имеют отношение к военной инфраструктуре, а задачи специальной военной операции на Украине не менялись. Об этом он сказал после того, как стало известно о падении двух ракет на территории Польши днем ранее, в результате чего погибли два человека.

В Минобороны России назвали случившееся провокацией и подчеркнули, что обломки на месте падения снарядов не являются частями российских ракет. По данным ведомства, Россия не наносила никаких ударов вблизи украинско-польской государственной границы.

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Марина Совина
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