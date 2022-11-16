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12:57, 16 ноября 2022Россия

Кремль прокомментировал ракетные удары по украинским объектам

Песков заявил, что задачи СВО не менялись, удары наносятся по военным объектам
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Задачи специальной военной операции (СВО) на Украине не менялись, удары наносятся по объектам, которые имеют отношение к военной инфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Цели [спецоперации] никак не менялись, речь идет об объектах, которые прямо или косвенно имеют отношение к военной инфраструктуре», — сказал представитель Кремля.

О падении двух ракет на территории Польши стало известно вечером во вторник, 15 ноября. Предварительно, ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства. По данным польского радио ZET, в результате погибли два человека.

В Минобороны России назвали случившееся провокацией и подчеркнули, что обломки на месте падения снарядов не являются частями российских ракет. По данным ведомства, Россия не наносила никаких ударов вблизи украинско-польско государственной границы.

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Никита Абрамов
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