Кремль прокомментировал ракетные удары по украинским объектам

Песков заявил, что задачи СВО не менялись, удары наносятся по военным объектам

Задачи специальной военной операции (СВО) на Украине не менялись, удары наносятся по объектам, которые имеют отношение к военной инфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Цели [спецоперации] никак не менялись, речь идет об объектах, которые прямо или косвенно имеют отношение к военной инфраструктуре», — сказал представитель Кремля.

О падении двух ракет на территории Польши стало известно вечером во вторник, 15 ноября. Предварительно, ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства. По данным польского радио ZET, в результате погибли два человека.

В Минобороны России назвали случившееся провокацией и подчеркнули, что обломки на месте падения снарядов не являются частями российских ракет. По данным ведомства, Россия не наносила никаких ударов вблизи украинско-польско государственной границы.