На Украине сообщили о трехдневной борьбе с пожаром в порту под Одессой

В порту Южный под Одессой третий день тушат пожар после удара

В порту Южный под Одессой третий день тушат пожар на одном из объектов портовой инфраструктуры. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Возгорание началось после удара по Одесской области.

Ранее глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил, что российские войска нанесли точечный ракетный удар по припортовой инфраструктуре региона. В ночь на 19 апреля он сообщал о поражении критической инфраструктуры в Одесской области в результате ночных взрывов. Сколько именно было поражено объектов и где они находятся, Кипер не рассказал. По его словам, пострадавших нет.