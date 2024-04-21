В Одесской области заявили о рактеном ударе по припортовой инфраструктуре

Глава Одесской ОВА Кипер заявил о ракетном ударе по припортовой инфраструктуре

Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил, что российские войска нанесли точечный ракетный удар по припортовой инфраструктуре региона. Подробностями произошедшего он поделился в своем Telegram-канале.

«Целили снова по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры», — написал он, указав, что удар был нанесен 21 апреля после обеда.

В ночь на 19 апреля он сообщал о поражении критической инфраструктуры в Одесской области в результате ночных взрывов. Сколько именно было поражено объектов и где они находятся, Кипер не рассказал. По его словам, пострадавших нет.