Байден объявит о новых санкциях против России

Президент США Джо Байден 8 марта объявит о новых санкциях против России «из-за неспровоцированной и необъявленной войны против Украины». Об этом говорится в обновленном рабочем графике главы государства, пишет РИА Новости.

Отмечается, что американский президент анонсирует меры «продолжения привлечения России к ответу». Его выступление запланировано на 18:45 по московскому времени.

Ранее источники Bloomberg заявили, что Соединенные Штаты собираются одобрить запрет на импорт российской нефти. Сообщалось, что с этим заявлением Вашингтон выступит 8 марта. Ранее во вторник с похожим объявлением уже выступило руководство концерна Shell.