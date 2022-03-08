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В МИД России раскрыли причину стремительного роста цен на газ в Европе

МИД России объяснил рост цен на газ в Европе отказом от «Северного потока-2»

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Стремительный рост цен на газ на европейском рынке — последствие отказа от «Северного потока-2». Так сложившуюся ситуацию объяснил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, его слова приводит РИА Новости.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что Москве жаль, что проект стал «заложником искусственной увязки с другими политическими сюжетами». «Своевременный ввод в эксплуатацию этого газопровода отвечал бы интересам как России, так и Европы», — подчеркнул он.

Биричевский указал, что последствия отказа от СП-2 уже видны на европейском рынке.

Ранее вице-премьер России Александр Новак предупредил о возможности введения Москвой зеркальных мер после запрета «Северного потока-2». По его словам, Россия имеет право запретить прокачку газа через «Северный поток-1», но пока не делает этого.

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Варвара Кошечкина
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