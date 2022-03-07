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Москва предупредила Запад о зеркальных мерах после запрета «Северного потока-2»

Вице-премьер Новак: Россия имеет право запретить прокачку газа через «Северный поток-1»

Фото: Екатерина Соловьева / РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак предупредил о возможности введения Москвой зеркальных мер после запрета «Северного потока-2», пишет РИА Новости.

По словам Новака, РФ имеет право запретить прокачку газа через «Северный поток-1», но пока не делает этого. «От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают», — отметил он.

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию «Северного потока-2». Он попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности, что нужно для блокировки одобрения российского проекта. 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости полной остановки «Северного потока-2».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.

Марина Совина
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