Цена на газ в Европе превысила 3800 долларов

Цены на газ в Европе стремительно ускорила рост и превысила отметку 3800 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Журналисты ссылаются на данные лондонской биржи ICE. Согласно полученным сведениям, на открытии торгов стоимость кубометра составила 2366,8 доллара, через несколько минут достигла 2700 долларов, а затем устремилась к 3800 долларов за кубический метр. Данная цена является рекордной на рынке.

Специалисты связывают резкий рост с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Утром 7 марта, на открытии торгов цена на газ в еропейском регионе впервые превысила отметку 2700 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отметили, что цена на газ выросла на фоне опасений насчет поставок из России, вызванных текущей геополитической ситуацией.