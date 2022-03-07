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Цена на газ в Европе впервые превысила 2600 долларов

Цена на газ в Европе ускорила рост и превысила 2600 долларов за тысячу кубометров

Фото: Depositphotos

Цена на газ в Европе ускорила рост и впервые в истории превысила 2600 за тысячу кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По данным на 4 марта, стоимость газа в Европе достигла отметки свыше 2400 долларов за тысячу кубометров.

К концу февраля страны региона уже израсходовали все объемы, которые были закачаны в подземные газовые хранилища (ПХГ) летом. Цена на газ выросла на фоне опасений насчет поставок из России, вызванных текущей геополитической ситуацией.

3 марта Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило Евросоюзу план по снижению зависимости от российского газа. Согласно ему, сократить импорт более чем на 50 миллиардов кубометров в течение года можно в том числе за счет поиска альтернативных источников, максимального использования АЭС и ставки на альтернативную энергетику.

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Сергей Истомин
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