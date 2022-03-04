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Экономика

Цены на газ в Европе достигли 2400 долларов

Стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила 2400 долларов за тысячу кубометров

Фото: Matthias Rietschel / AP

Стоимость газа в Европе достигла отметки выше 2400 долларов за тысячу кубометров в ходе торгов 4 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

К моменту написания материала цена апрельских фьючерсов на хабе TTF несколько снижается по сравнению с максимумами, однако остается возле этого уровня. Рост к закрытию предыдущего дня составляет почти 30 процентов.

К концу февраля страны региона уже израсходовали все объемы, которые были закачаны в подземные газовые хранилища (ПХГ) летом. Газ в последние дни дорожает на фоне опасений по поводу поставок из России, обусловленных актуальной геополитической ситуацией.

3 марта Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило Европейскому союзу план по снижению зависимости от российского газа. Обеспечить сокращение импорта более чем на 50 миллиардов кубометров в течение года, по представлениям агентства, должны помочь 10 пунктов, среди которых — поиски альтернативных источников, максимальное использование АЭС и ставка на альтернативную энергетику.

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Платон Щукин
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